Lascia il telefono alla figlia di 5 anni che lo usa per comprare 2 700 euro di giocattoli

(Di mercoledì 5 aprile 2023) Jessica Nunes di Westport, Massachusetts, ha rito un’intervista a ‘Good Morning America‘, dove ha raccontato di aver scoperto che suadi 5, di nome Lilia, ha usato il suocellulare per fare una maxi ordinazione su Amazon, spendendo un capitale. Secondo quanto dichiarato al magazine, quando si è vista recapitare la tipica mail con scritto “congratulazioni, il tuo ordine è stato spedito‘, la mamma di 26ha pensato di essere vittima di una frode. Non ricordando di aver comprato nulla, la donna si è insospettita e ha controllato l’ordine, scoprendo che si trattava di una gigantesca ordinazione di. E che! Svariate moto da cross elettrice, stivali da cowboy e addirittura una Jeep giocattolo. Spesa complessiva: 2.700 ...

Non ha impiegato molto a capire che era opera della figlia di 5 anni, che in un momento in cui la mamma era distratta ha preso il suoe ha tranquillamente acquistato migliaia di euro di ...Quelli non hanno una vita , stanno lì con ilin mano. E che importanza posso dar loro ... Altre storie di Vanity Fair che ti possono interessare - ShakiraBarcellona con i figli: "Alla ...Poi va più nel dettaglio e spiega cos'è successo: 'Stavamo guidando in macchina e lei gioca a questo piccolo gioco di trucco che abbiamo sul mio. Mi ha chiesto se poteva giocare con il gioco,...

Lascia il cellulare alla figlia di 5 anni e si ritrova tremila ... e ho scoperto che avevo ordinato una serie di giochi e mi sono ricordata di aver dato il telefono a mia figlia”. E ancora: “Stavamo ...Mai lasciare il telefono in mano a una bambina o un bambino di 5 anni. O anche meno. Si rischia di ritrovarsi un ordine per migliaia di euro. Chi l’avrebbe mai detto che anche i bambini molto piccoli ...