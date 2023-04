L'arbitro italiano ai campionati del mondo di scacchi: "Ad accettare mi ha convinto mio figlio" (Di mercoledì 5 aprile 2023) AGI - Tutto pronto per vivere la Pasqua con gli scacchi. Mancano, infatti, ormai pochi giorni all'apertura del sipario dei campionati del mondo che eleggeranno il successore del norvegese Magnus Carlsen, 10 anni sul trono, prima della decisione di abdicare la scorsa estate. Prima mossa fissata proprio per domenica, in piena festività cristiana. A giocarsi il prestigioso titolo sono il numero 2 e il numero 3 delle classifiche attuali, il russo Ian Nepomniachtchi (che giocherà sotto bandiera della federazione internazionale) e il cinese Ding Liren, arrivati rispettivamente in prima e seconda posizione nell'ultimo torneo dei Candidati. Ma ad Astana, sede della disputa, c'è anche un tocco di azzurro. Nella ristretta squadra arbitrale è stato chiamato un 'fischietto' italiano, Gerhard Bertagnolli, che in un'intervista ... Leggi su agi (Di mercoledì 5 aprile 2023) AGI - Tutto pronto per vivere la Pasqua con gli. Mancano, infatti, ormai pochi giorni all'apertura del sipario deidelche eleggeranno il successore del norvegese Magnus Carlsen, 10 anni sul trono, prima della decisione di abdicare la scorsa estate. Prima mossa fissata proprio per domenica, in piena festività cristiana. A giocarsi il prestigioso titolo sono il numero 2 e il numero 3 delle classifiche attuali, il russo Ian Nepomniachtchi (che giocherà sotto bandiera della federazione internazionale) e il cinese Ding Liren, arrivati rispettivamente in prima e seconda posizione nell'ultimo torneo dei Candidati. Ma ad Astana, sede della disputa, c'è anche un tocco di azzurro. Nella ristretta squadra arbitrale è stato chiamato un 'fischietto', Gerhard Bertagnolli, che in un'intervista ...

