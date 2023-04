L’Antitrust avvia un’istruttoria su Meta per il caso Siae (Di mercoledì 5 aprile 2023) L’Autorità garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato un’istruttoria nei confronti di Meta Platforms Inc., Meta Platforms Ireland Limited, Meta Platforms Technologies UK Limited e Facebook Italy S.r.l., le società a cui fanno capo le piattaforme social Facebook e Instagram, per accertare un presunto abuso di dipendenza economica nella negoziazione con Siae della stipula della licenza d’uso, sulle proprie piattaforme, dei diritti musicali. In particolare, sempre secondo quanto riferisce in una nota L’Antitrust, Meta potrebbe aver indebitamente interrotto le trattative per il rinnovo del contratto scaduto eliminando, altresì, i contenuti musicali tutelati da Siae dalle proprie piattaforme social e non avrebbe fornito alla società ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 5 aprile 2023) L’Autorità garante della Concorrenza e del Mercato hatonei confronti diPlatforms Inc.,Platforms Ireland Limited,Platforms Technologies UK Limited e Facebook Italy S.r.l., le società a cui fanno capo le piattaforme social Facebook e Instagram, per accertare un presunto abuso di dipendenza economica nella negoziazione condella stipula della licenza d’uso, sulle proprie piattaforme, dei diritti musicali. In particolare, sempre secondo quanto riferisce in una notapotrebbe aver indebitamente interrotto le trattative per il rinnovo del contratto scaduto eliminando, altresì, i contenuti musicali tutelati dadalle proprie piattaforme social e non avrebbe fornito alla società ...

