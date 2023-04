L'Antitrust avvia un'istruttoria nei confronti di Meta per la negoziazione con Siae (Di mercoledì 5 aprile 2023) L'Antitrust ha avviato un'istruttoria nei confronti di Meta Platform, Meta Platforms Ireland, Meta Platforms Technologies UK Limited e Facebook Italy per accertare un presunto abuso di dipendenza economica nella negoziazione con Siae della stipula della licenza d'uso, sulle proprie piattaforme, dei diritti musicali. Secondo l'Autorità la società di Mark Zuckerberg potrebbe aver indebitamente interrotto le trattative per la stipula della licenza d'uso, sulle proprie piattaforme, dei diritti musicali abusando della dipendenza economica di Siae. Insieme all'istruttoria avviato anche il procedimento cautelare. Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 5 aprile 2023) L'hato un'neidiPlatform,Platforms Ireland,Platforms Technologies UK Limited e Facebook Italy per accertare un presunto abuso di dipendenza economica nellacondella stipula della licenza d'uso, sulle proprie piattaforme, dei diritti musicali. Secondo l'Autorità la società di Mark Zuckerberg potrebbe aver indebitamente interrotto le trattative per la stipula della licenza d'uso, sulle proprie piattaforme, dei diritti musicali abusando della dipendenza economica di. Insieme all'to anche il procedimento cautelare.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkyTG24 : L'Antitrust avvia un'istruttoria nei confronti di Meta per la negoziazione con Siae - infoiteconomia : Meta, l’Antitrust avvia istruttoria per negoziazione con Siae - ilmessaggeroit : Musica su Facebook e Instagram, Antitrust avvia istruttoria su Meta per negoziazione con Siae - HuffPostItalia : L'Antitrust avvia istruttoria su Meta per la negoziazione con Siae: 'Possibile abuso di dipendenza economica” - legale : L'#Antitrust ha avviato un'istruttoria nei confronti di #Meta per aver interrotto le trattative per l'uso sulle sue… -