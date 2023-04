L'Antitrust avvia istruttoria su Meta per la negoziazione con Siae: "Possibile abuso di dipendenza economica” (Di mercoledì 5 aprile 2023) Secondo l’Autorità la società di Zuckerberg avrebbe indebitamente interrotto le trattative sulla licenza d’uso dei diritti musicali su Facebook e Instagram Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 5 aprile 2023) Secondo l’Autorità la società di Zuckerberg avrebbe indebitamente interrotto le trattative sulla licenza d’uso dei diritti musicali su Facebook e Instagram

