Landini Cgil annuncia la mobilitazione | ' Sindacati uniti | 3 manifestazioni contro il governo'

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giovann39016324 : RT @fratotolo2: Cosa poteva andare storto con un segretario della #Cgil così? Nel 2019, #Landini: “Quando nostri laureati vanno all’estero… - cdghietta : RT @RaiNews: Landini: mobilitazione unitaria di Cgil, Cisl, Uil. Si parte con tre manifestazioni a Bologna, Milano e Napoli - globalistIT : - askanews_ita : #Landini lancia la “mobilitazione” contro le scelte del #Governo : ci saranno tre grandi manifestazioni… - RaiNews : Landini: mobilitazione unitaria di Cgil, Cisl, Uil. Si parte con tre manifestazioni a Bologna, Milano e Napoli -

Il segretario nazionale della, Maurizio, in un'intervista a Rai 3 ha annunciato la mobilitazione sindacale contro il governo Meloni, in una primavera che si preannuncia decisamente calda. "Quello che si è determinato ...Lo ha detto il segretario della, Maurizio, intervistato ad "Agorà" su Rai3. "Abbiamo intenzione di coinvolgere tutte le regioni e saremo a Bologna, a Milano e a Napoli. Diamo il via a ...Così il segretario generale della, Maurizio, ad Agorà su Rai3, parlando della mobilitazione unitaria di, Cisl e Uil che parte con una campagna di assemblee e tre manifestazioni - a ...

Ispettorato del lavoro: Landini, gravissime convenzioni sottoscritte ... CGIL

Sono tre dei motivi che spingono il segretario della Cgil Maurizio Landini ad annunciare la mobilitazione unitaria con Cisl e Uil che prevede al momento una campagna di assemblee e tre manifestazioni: ...Cgil leader Maurizio Landini said on Wednesday. Among other things, the unions have criticised the government's tax reform plans, which will see the number of income-tax bands cut from four to three ...