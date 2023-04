(Di mercoledì 5 aprile 2023) SANT’AGATA BOLOGNESE (ITALPRESS) –, nell’anno del 60° anniversario del marchio, presentalaV12plug-in HPEV (High Performance Electrified Vehicle).definisce un nuovo paradigma in termini di prestazioni, sportività e piacere di guida grazie a un’architettura inedita, un design innovativo, un’aerodinamica al massimo dell’efficienza, un nuovo concept di telaio in carbonio e un propulsore da 1.015 CV. Il powertrain abbina elementi dall’elevata potenza specifica: il nuovo motore termico da 127 CV/litro lavora in sinergia con due motori elettrici anteriori a flusso assiale dall’eccezionale rapporto peso/potenza e a un terzo motore elettrico a flusso radiale, posto sul primo cambio doppia frizione a debuttare su una ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mr_automotive_ : V12 Lamborghini Revuelto! ?? - WallacePJW : The New Lamborghini Revuelto in Italy?????? @lamborghini - LuxuryCars365 : Brand New Lamborghini Revuelto ?? - Felipemassoni2 : RT @mr_automotive_: V12 Lamborghini Revuelto! ?? - priesphobia : RT @mr_automotive_: V12 Lamborghini Revuelto! ?? -

Il 2023 segna il 60esimo anniversario di, un anno segnato dal lancio della prima vettura ibrida, la. Per la casa del Toro, il 2022 è stato un altro anno record su più fronti, dai ricavi che per la prima volta superano ..."Conportiamo l'esperienza di guidaa un livello superiore - commenta Rouven Mohr,Chief Technical Officer - , facendo un ulteriore salto in avanti in termini di ...ha presentato la nuova, la prima vettura ibrida del marchio di Sant'Agata. Spinta dal motore 12 cilindri è un modello ricco di tecnologia che pur essendo una ibrida mantiene il ...

Lamborghini Revuelto, la prima supersportiva V12 ibrida Tiscali

SANT’AGATA BOLOGNESE (ITALPRESS) – Lamborghini, nell’anno del 60° anniversario del marchio, presenta Revuelto la prima supersportiva V12 ibrida plug-in HPEV (High Performance Electrified Vehicle).Lamborghini ha presentato la nuova Revuelto, la prima vettura ibrida del marchio di Sant'Agata. Spinta dal motore 12 cilindri è un modello ricco di tecnologia che pur essendo una ibrida mantiene il ...