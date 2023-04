L'altra donna che fa tremare Trump: chi è Karen McDougal (Di mercoledì 5 aprile 2023) Karen McDougal, oggi 52enne, è l'ex Playmate con la quale Donald Trump avrebbe avuto una relazione nel 2006: l'anno prima si era sposato con Melania Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 5 aprile 2023), oggi 52enne, è l'ex Playmate con la quale Donaldavrebbe avuto una relazione nel 2006: l'anno prima si era sposato con Melania

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GregorettiMarco : Allarme #sicurezza (inascoltato) a Milano. Un'altra giovane #donna è stata violentata, per ore, in pieno centro. Il… - wcfverona : Come la legge italiana interpreta la maternità surrogata. Per maternità surrogata si intende un percorso di feconda… - AgiWastepaper : Se non aiuti un anziano ,se non proteggi un bambino dal bullo ,se ti giri dall' altra parte quando vedi una donna c… - XiaoPen87264405 : @ELIOS36833262 @ardigiorgio Ma è arrivata terza, dopo la destra+estrema destra che insieme hanno preso più del 41%… - dreamChaser1789 : RT @Gabriel73501778: @mircoDmirco L'ovulo non è il suo ma di una donatrice e un'altra donna ha effettuato l'inseminazione. Lei è la nonna,… -