L' agenzia di Lukaku | ' Razzismo disgustoso' Solidarietà dall' Anderlecht e dal Belgio

(Di mercoledì 5 aprile 2023) Il rigore, gli insulti razzisti, il cartellino giallo e il caos. È successo di tutto in Juve - Inter e dopo l'espulsione (per doppia ammonizione) di Romelula RocNations, l'guidata da ...

Il rigore, gli insulti razzisti, il cartellino giallo e il caos. È successo di tutto in Juve - Inter e dopo l'espulsione (per doppia ammonizione) di Romelu Lukaku, la Roc Nations, l'agenzia guidata da Jay-Z che cura gli interessi del centravanti nerazzurro, ha pubblicato sui social un comunicato in cui il suo presidente Michael Yormark condanna gli insulti. Ha fatto scalpore quanto accaduto nel finale del match di Coppa Italia tra Juve e Inter, quando la rete di Lukaku con successiva esultanza ha scatenato un parapiglia. Dagli spalti dello Stadium sono giunti anche dei cori a sfondo razziale che non hanno fatto bene all'immagine del club bianconero.

Juve-Inter, l'agenzia di Lukaku: "La Juve deve scusarsi con Romelu" Sky Sport

I procuratori di Lukaku: "Romelu oggetto di insulti razzisti" Dopo la fine del match Michael Yormark, presidente di Roc Nation, l'agenzia di Lukaku, è intervenuto. Eventi che hanno creato polemiche e sui quali è intervenuta anche la Roc Nations, l'agenzia che cura gli interessi di Lukaku, chiedendo l'intervento della Lega e le scuse della Juventus. "Romelu merita scuse"