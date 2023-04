L’agenzia di Lukaku non ci sta | comunicato pesantissimo

Leggi su sportnews.eu

(Di mercoledì 5 aprile 2023) La RocNations, che cura gli interessi del centravanti nerazzurro, ha pubblicato sui social unin cui condanna gli insulti razzisti PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Non può esistere un derby d’Italia senza polemiche. E anche questa volta, quando tutto sembrava essere piuttosto tranquillo, è scoppiato il solito putiferio. Non decisioni arbitrali che Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.