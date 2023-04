L’agente del giocatore di Serie A rivela: “Giuntoli voleva portarlo al Napoli” (Di mercoledì 5 aprile 2023) Uno dei top player del Napoli che sta dominando il campionato di Serie A è senza dubbio Cristiano Giuntoli. Il direttore sportivo azzurro, arrivato a Napoli nel 2015, è uno degli artefici di questa cavalcata. Nella scorsa estate, è riuscito a sopperire alle cessioni di Koulibaly, Insigne e Mertens, sostituendoli alla grane e scovando talenti sconosciuti come Kim e Kvaratskhelia. Giuntoli è stato elogiato anche da Gianni Vitali, noto agente sportivo che tra i suoi assistiti ha anche Marash Kumbulla, difensore classe 2000 della Roma. Marash Kumbulla Kumbulla Napoli, parla L’agente Queste le parole di Vitali sull’interessamento del Napoli per Kumbulla, prima del suo trasferimento alla Roma. Il Napoli si era interessato ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 5 aprile 2023) Uno dei top player delche sta dominando il campionato diA è senza dubbio Cristiano. Il direttore sportivo azzurro, arrivato anel 2015, è uno degli artefici di questa cavalcata. Nella scorsa estate, è riuscito a sopperire alle cessioni di Koulibaly, Insigne e Mertens, sostituendoli alla grane e scovando talenti sconosciuti come Kim e Kvaratskhelia.è stato elogiato anche da Gianni Vitali, noto agente sportivo che tra i suoi assistiti ha anche Marash Kumbulla, difensore classe 2000 della Roma. Marash Kumbulla Kumbulla, parlaQueste le parole di Vitali sull’interessamento delper Kumbulla, prima del suo trasferimento alla Roma. Ilsi era interessato ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaStampa : “Putin è un criminale, vi prego, non eseguite più i suoi ordini”. Parla per la prima volta un ex agente della sicur… - Fiaip : ?? Hai letto il nuovo house organ telematico 'L'Agente immobiliare' Che aspetti?? Ogni mese la newsletter FI… - LucaMilan70 : @MilanNewsit Perché l’agente di Mario Rui è un dirigente del Napoli? - claudio_chi : RT @jacopo_iacoboni: “Putin è un criminale, vi prego, non eseguite più i suoi ordini”. Parla per la prima volta un ex agente della sicurezz… - rrojatti : RT @jacopo_iacoboni: “Putin è un criminale, vi prego, non eseguite più i suoi ordini”. Parla per la prima volta un ex agente della sicurezz… -