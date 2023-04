Lady Gaga bacia una donna in un video virale: cosa è successo davvero (Di mercoledì 5 aprile 2023) Un video in cui Lady Gaga bacia una donna sul set di Joker 2 è andato virale e i fan si sono chiesti cosa è successo davvero nella clip della sua Harley Quinn che ha fatto il giro del web. L’attesa per il sequel del film di Todd Phillips, Joker: Folie à Deux, con Joaquin Phoenix e Gaga protagonista, è alle stelle e tantissimi fan si sono recati sui luoghi delle riprese a New York, assistendo alla scena di cui si parla da giorni. Omgggg who got to kiss Gaga pic.twitter.com/c9GYaB0GjZ — Gaby Muiño (@gabymno) March 26, 2023 La star di House of Gucci è stata avvistata al palazzo della Corte Suprema insieme al co-protagonista Joaquin Phoenix. Scendendo le scale del palazzo, Gaga/Harley ... Leggi su screenworld (Di mercoledì 5 aprile 2023) Unin cuiunasul set di Joker 2 è andatoe i fan si sono chiestinella clip della sua Harley Quinn che ha fatto il giro del web. L’attesa per il sequel del film di Todd Phillips, Joker: Folie à Deux, con Joaquin Phoenix eprotagonista, è alle stelle e tantissimi fan si sono recati sui luoghi delle riprese a New York, assistendo alla scena di cui si parla da giorni. Omgggg who got to kisspic.twitter.com/c9GYaB0GjZ — Gaby Muiño (@gabymno) March 26, 2023 La star di House of Gucci è stata avvistata al palazzo della Corte Suprema insieme al co-protagonista Joaquin Phoenix. Scendendo le scale del palazzo,/Harley ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Droghiere : Una signora sul set di Joker 2 contesta Lady Gaga “andrai all’inferno!”. Lei la bacia e le dice “ora ci andremo ins… - wrtrintdrk : Pubblicità di joker in cui lady gaga balla beccata in metro B che posto mistico - kevinimperial30 : jajahajsjsjajajajajsksksjakaj _esta cosa_ q rosa leer a lo gei atacades por lady gaga - LPsoldier_91 : @LMonstersITA Ieri sera, hanno mandato in onda un altro servizio di Lady Gaga al tg1, con le che danzava e cantava… - dany_maxwell : RT @NinjaSwitchCat: RAGA ABBIAMO LADY GAGA!!! -