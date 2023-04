L' accordo | la modella di Playboy e il portiere | tutte le accuse a Trump

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 5 aprile 2023) New York, 5 apr. (Adnkronos) - Sono https://www.radar-academy.com/ , tanti quante le registrazioni dei pagamenti fatti a Michael Cohen per rimborsare quello che allora era il suo avvocato, e 'fixer', dei 130mila dollari che dovevano comprare il silenzio di Stormy Daniels. In realtà i soldi versati furono di più: Cohen si accordò con il presidentee Allen Weisselberg - l'allora Cfo dellaOrganization, condannato nei mesi scorsi per frode fiscale in un processo presieduto da Juan Merchan, lo stesso giudice del processo a- per un rimborso totale di 420mila dollari, per coprire l'aumento delle tasse. L'finale fu sancito in un incontro nello Studio Ovale. Questo prevedeva che la somma sarebbe stata corrisposta a Coehn con pagamenti mensili da 35mila dollari nel 2017, con assegni che venivano ...