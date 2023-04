La vera sfida di Pasqua per Papa Francesco: "Basta vittime e crimini di guerra" (Di mercoledì 5 aprile 2023) Aria di Pasqua e Francesco parla a modo suo della "sfida della Pasqua" che viene proposta a tutti dal Crocifisso, sorgente di speranza e che può alimentare nuovi percorsi di pace. Nell'udienza ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 5 aprile 2023) Aria diparla a modo suo della "della" che viene proposta a tutti dal Crocifisso, sorgente di speranza e che può alimentare nuovi percorsi di pace. Nell'udienza ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... BaldinoVittoria : La vera sfida è non farsi trascinare in questi biechi tentativi di distrazione dai problemi reali, che il Governo n… - pizzetto562 : RT @DSantanche: L'Italia si conferma tra le mete europee preferite per le vacanze pasquali, siamo secondi solo alla Spagna. Questa è la dim… - YerleShannara : @DSantanche La vera sfida è de-fascistizzare il Paese… - limalieri : RT @scafato: Alcol e cancro,la sfida europea è evitarli entrambi.Favorendo il rispetto di linee guida nutrizionali e una nuova cultura di v… - mr_pac : RT @scafato: Alcol e cancro,la sfida europea è evitarli entrambi.Favorendo il rispetto di linee guida nutrizionali e una nuova cultura di v… -