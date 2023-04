La vendetta di Trump | cosa succederà Corona sconvolge la Berlinguer

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 5 aprile 2023) "Credo proprio che Donaldl'anno prossimo verrà rieletto e sarà vendicativo con chi lo sta accusando. Fare le vittime in America paga…". E' la profezia cupissima di Mauro, che lascia interdetta anche Bianca. Lo scrittore montanaro interviene nella consueta copertina di Cartabianca, su Rai 3, e affronta il tema del giorno: l'ex presidente americano è stato formalmente messo in stato d'arresto in tribunale a Manhattan con l'accusa, tra i 34 capi di imputazione, di aver pagato illecitamente Stormy Daniels, attrice a luci rosse, e l'ex coniglietta di Playboy Karen McDougal, per non rivelare la relazione extraconiugale che il tycoon aveva con loro compromettendo così le elezioni per le presidenziali del 2016 poi vinte.ha intenzione di ricandidarsi alla Casa Bianca nel 2024, anche ...