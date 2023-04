La tecnica informatica e psicologica per agganciare gli utenti online

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 5 aprile 2023) Immaginate di essere un ingegnere informatico, e che la vostra azienda vi paghi per incrementare la soddisfazione del cliente. Il suo modello di business è “glipagano con i loro dati” e i vostri clienti, ovvero gli inserzionisti, vogliono che glitrascorrano quanto più tempo possibile su un’app per la massima esposizione ai loro annunci. Come vi regolereste? La risposta è programmare il rinforzo intermittente. Ecco come funziona: Fase 1. Identificate il comportamento che volete incrementare: il tempo trascorso su un sito, il numero di clic, la percentuale di clic, il numero di post o qualcos’altro Fase 2. Identificate un rinforzo positivo che possa consolidare e controllare quel comportamento. I social media non hanno mangime, drink o abbracci da offrire come rinforzi. Ma possono usare un’altra valuta: l’approvazione sociale e le ...