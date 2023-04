La strada obbligata (Di mercoledì 5 aprile 2023) A volte i numeri sono più loquaci di tante congetture. Addirittura possono essere lapidari nel descrivere un rebus senza soluzione Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 5 aprile 2023) A volte i numeri sono più loquaci di tante congetture. Addirittura possono essere lapidari nel descrivere un rebus senza soluzione

I grillini non trovano voti nelle terre dove c'è lavoro Una strada tortuosa da percorrere, eppure obbligata. Nel Movimento, infatti, si riflette sulle conseguenze dell'abolizione del Reddito di cittadinanza e del Superbonus da parte del governo di ... Finlandia nella Nato: perché non ci sentiamo più sicuri ... la mossa della Finlandia era ormai sostanzialmente obbligata perché, anche se avesse mantenuto ...una situazione folle che si è creata in Europa e in qualche modo si possa intraprendere una strada ... Pavia al rilancio sulla manifattura Se definire un territorio come sospeso tra tradizione e innovazione pare sempre un poco scontato, nel descrivere Pavia è forse una strada obbligata. L'occasione per riflettere sulle vocazioni della ... Unatortuosa da percorrere, eppure. Nel Movimento, infatti, si riflette sulle conseguenze dell'abolizione del Reddito di cittadinanza e del Superbonus da parte del governo di ...... la mossa della Finlandia era ormai sostanzialmenteperché, anche se avesse mantenuto ...una situazione folle che si è creata in Europa e in qualche modo si possa intraprendere una...Se definire un territorio come sospeso tra tradizione e innovazione pare sempre un poco scontato, nel descrivere Pavia è forse una. L'occasione per riflettere sulle vocazioni della ... La strada obbligata - ilGiornale.it ilGiornale.it La strada obbligata A volte i numeri sono più loquaci di tante congetture. Addirittura possono essere lapidari nel descrivere un rebus senza soluzione. È il caso di due dati che riguardano l'immigrazione clandestina nel ... Banche, la strada dell’inferno è lastricata di garanzie Per ora si è scelta la strada del compromesso in seno al governing council. I 50 punti base di aumento sono stati portati a casa e celebrati come conferma che le banche dell’Eurozona sono così solide ... A volte i numeri sono più loquaci di tante congetture. Addirittura possono essere lapidari nel descrivere un rebus senza soluzione. È il caso di due dati che riguardano l'immigrazione clandestina nel ...Per ora si è scelta la strada del compromesso in seno al governing council. I 50 punti base di aumento sono stati portati a casa e celebrati come conferma che le banche dell’Eurozona sono così solide ...