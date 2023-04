La storia della colomba, miracolo antico o moderna pubblicità (Di mercoledì 5 aprile 2023) Monaci e re, un santo, una regina, qualche colombaccio ben arrostito, condottieri e stendardi, forni poco utilizzati e un pubblicitario di rango. Un cocktail di personaggi a dir poco strampalato, ma del tutto giustificato se si vogliono raccontare le origini, leggendarie e reali, di uno dei dolci più diffusi e di assoluta attualità in questi giorni: la colomba di Pasqua. La tradizione dice che tutto è cominciato più o meno 1400 anni fa: nel settimo secolo. Anzi, per essere proprio precisi, pochi giorni prima della Pasqua del 612. In quegli anni gruppi di monaci irlandesi avevano deciso di lasciare la loro terra e di attraversare il mare per restituire al continente la “vera fede cattolica” che in Irlanda si era mantenuta “pura e senza inquinamenti”, mentre nel resto d’Europa era ormai deviata e contaminata da guerre e invasioni. A ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 5 aprile 2023) Monaci e re, un santo, una regina, qualcheccio ben arrostito, condottieri e stendardi, forni poco utilizzati e un pubblicitario di rango. Un cocktail di personaggi a dir poco strampalato, ma del tutto giustificato se si vogliono raccontare le origini, leggendarie e reali, di uno dei dolci più diffusi e di assoluta attualità in questi giorni: ladi Pasqua. La tradizione dice che tutto è cominciato più o meno 1400 anni fa: nel settimo secolo. Anzi, per essere proprio precisi, pochi giorni primaPasqua del 612. In quegli anni gruppi di monaci irlandesi avevano deciso di lasciare la loro terra e di attraversare il mare per restituire al continente la “vera fede cattolica” che in Irlanda si era mantenuta “pura e senza inquinamenti”, mentre nel resto d’Europa era ormai deviata e contaminata da guerre e invasioni. A ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Le tre cose importanti dette da #Ceferin 1. Per l’#UEFA non esiste prescrizione di reati 2. La storia della… - FcInterNewsit : Fratelli del Mondo. Fieri della nostra storia. Fieri del nostro nome. Fieri dell'FC INTERNAZIONALE. - sportface2016 : Parla #Ceferin: 'So più cose dei tifosi: la storia della #Juventus doveva finire così, era tutto sbagliato' - TuttoQuaNews : RT @Corriere: I 100 anni della Statale, il rettore: «La nostra storia tra fascismo, leggi razziali e Resistenza» - Nanny904 : Io che mi sveglio nel mezzo della notte e mi ritrovo la prima storia Corva urloooooo ??????? #incorvassi #gfvip -