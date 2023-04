La storia del medical drama | l' evoluzione dal Dottor Kildare a Grey' s Anatomy

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 5 aprile 2023) In occasione dell'anniversario di's, che debuttò il 27 marzo del 2005, ripercorriamo le tappe principali delladi uno dei generi televisivi più amati e seguiti, scoprendo come e perché ilsi è evoluto. Se continuano a rinnovarla, significa che il pubblico - nonostante tutto - continua a seguirla.'savrà una ventesima stagione: perché i cambiamenti nel cast e tutti gli sviluppi narrativi che allontanano i personaggi preferiti dal pubblico non contano? Qual è la sua formula magica? Per rispondere a questa domanda, dobbiamo ripercorrere brevemente le tappe del genere a cui appartiene. Nascita delIn principio fu il Dr.. Non sul piccolo schermo: su quello ...