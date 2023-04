La stagione delle belle col pancione (Di mercoledì 5 aprile 2023) Dopo settimane di gossip sfrenato, ora c'è la conferma: Diletta Leotta aspetta un figlio. Al quarto mese di gravidanza, lei e il calciatore Loris Karius hanno ufficializzato via social di aspettare una bimba: nel frattempo, la giornalista continua a lavorare e prepara in gran segreto, secondo quanto risulta a Panorama, un podcast sulla gravidanza. Aspetta una femmina anche l'attrice Kaley Cuoco, mentre è ancora top secret il sesso di altri due bebè in arrivo nei prossimi mesi: quello della cantante Nina Zilli, la cui dolce attesa è stata «spoilerata» in diretta tv da Fiorello, e di Rihanna che ha evitato ogni gossip svelando di essere incinta direttamente sul palco al SuperBowl. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ?Diletta Leotta? (@dilettaleotta) Visualizza questo post su Instagram Un post ... Leggi su panorama (Di mercoledì 5 aprile 2023) Dopo settimane di gossip sfrenato, ora c'è la conferma: Diletta Leotta aspetta un figlio. Al quarto mese di gravidanza, lei e il calciatore Loris Karius hanno ufficializzato via social di aspettare una bimba: nel frattempo, la giornalista continua a lavorare e prepara in gran segreto, secondo quanto risulta a Panorama, un podcast sulla gravidanza. Aspetta una femmina anche l'attrice Kaley Cuoco, mentre è ancora top secret il sesso di altri due bebè in arrivo nei prossimi mesi: quello della cantante Nina Zilli, la cui dolce attesa è stata «spoilerata» in diretta tv da Fiorello, e di Rihanna che ha evitato ogni gossip svelando di essere incinta direttamente sul palco al SuperBowl. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ?Diletta Leotta? (@dilettaleotta) Visualizza questo post su Instagram Un post ...

