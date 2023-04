La Spezia, consiglio comunale contro l’istituto che prevede la carriera alias. Il preside: “Il nostro regolamento? Come altri 200” (Di mercoledì 5 aprile 2023) Scontro tra il Comune di La Spezia e l’istituto Capellini – Sauro. A scatenare il conflitto è il regolamento “carriera alias” di cui la scuola si è dotata da quasi un anno. Nell’ultimo consiglio comunale della città ligure, lunedì scorso, la maggioranza ha approvato la mozione presentata dal consigliere del gruppo misto Fabio Cenerini che obbliga il primo cittadino a attivarsi per contattare e segnalare al competente Ufficio scolastico regionale e al Ministero la presenza di questa norma. Ad approvare il regolamento, a maggio del 2022, era stato il consiglio d’istituto su proposta del collegio docenti presieduto dal dirigente Antonio Fini, favorevole a questa novità. Immediata era stata la reazione dell’associazione ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 5 aprile 2023) Stra il Comune di LaCapellini – Sauro. A scatenare il conflitto è il” di cui la scuola si è dotata da quasi un anno. Nell’ultimodella città ligure, lunedì scorso, la maggioranza ha approvato la mozione presentata dal consigliere del gruppo misto Fabio Cenerini che obbliga il primo cittadino a attivarsi per contattare e segnalare al competente Ufficio scolastico regionale e al Ministero la presenza di questa norma. Ad approvare il, a maggio del 2022, era stato ild’istituto su proposta del collegio docenti presieduto dal dirigente Antonio Fini, favorevole a questa novità. Immediata era stata la reazione dell’associazione ...

