La Spagna festeggia il record dell’occupazione con 20,4 milioni di lavoratori (Di mercoledì 5 aprile 2023) Il primo trimestre dell’anno in corso ha confermato la buona dinamica dell’occupazione spagnola degli ultimi dodici mesi, da quando cioè è pienamente in vigore la riforma del mercato del Lavoro first appeared on il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 5 aprile 2023) Il primo trimestre dell’anno in corso ha confermato la buona dinamicaspagnola degli ultimi dodici mesi, da quando cioè è pienamente in vigore la riforma del mercato del Lavoro first appeared on il manifesto.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... martacarta_1 : RT @SpagnaInItalia: La Settimana Santa in #Spagna è una delle celebrazioni più sentite.?? Un appuntamento unico ricco di eventi per conosce… - EmbEspItalia : RT @SpagnaInItalia: La Settimana Santa in #Spagna è una delle celebrazioni più sentite.?? Un appuntamento unico ricco di eventi per conosce… - DoveViaggi : RT @SpagnaInItalia: La Settimana Santa in #Spagna è una delle celebrazioni più sentite.?? Un appuntamento unico ricco di eventi per conosce… - SpagnaInItalia : La Settimana Santa in #Spagna è una delle celebrazioni più sentite.?? Un appuntamento unico ricco di eventi per con… - MarcoCat1961 : @massimozampini @robertorodi76 Spagna : Barca che paga una consulenza al vicecapo degli arbitri che dice , vi posso… -