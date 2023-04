La sfida della sostenibilità passa per l’esperienza delle imprese storiche: i Centenari e gli obiettivi ESG (Di mercoledì 5 aprile 2023) La sostenibilità rappresenta oggi la bussola per orientare le scelte delle imprese per raccogliere le sfide future della competizione. L’incontro di realtà ed esperienze aziendali diverse ha lo scopo di affrontare concretamente il tema della sostenibilità nei suoi vari aspetti. Ugo Cilento, presidente dell’Associazione i Centenari, ha aperto il convegno “ESG: l’impatto della sostenibilità sul futuro delle imprese”, organizzato da I Centenari, Associazione aziende storiche familiari, in collaborazione con la Banca di Credito Popolare: “La grande esperienza delle aziende storiche familiari Centenarie può ... Leggi su fmag (Di mercoledì 5 aprile 2023) Larappresenta oggi la bussola per orientare le scelteper raccogliere le sfide futurecompetizione. L’incontro di realtà ed esperienze aziendali diverse ha lo scopo di affrontare concretamente il temanei suoi vari aspetti. Ugo Cilento, presidente dell’Associazione i, ha aperto il convegno “ESG: l’impattosul futuro”, organizzato da I, Associazione aziendefamiliari, in collaborazione con la Banca di Credito Popolare: “La grande esperienzaaziendefamiliarie può ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CarloCalenda : Queste dichiarazioni contro il PNRR da parte di esponenti di un partito di maggioranza necessitano di un chiariment… - repubblica : L'opposizione sfida La Russa in Senato con una mozione per celebrare il 25 aprile 'nel rispetto della verità storic… - OfficialASRoma : ?? “Abbiamo davanti una bellissima sfida da giocare” ?? ??? Le parole di Federico Guidi alla vigilia della semifinale… - Profilo3Marco : RT @repubblica: L'opposizione sfida La Russa in Senato con una mozione per celebrare il 25 aprile 'nel rispetto della verità storica' [a cu… - imma_caruso : L'intervento del Nobel durante il lancio della Carta di Fondazione Reggio Children: “Educazione di Qualità, una sfi… -

Fabio Barchiesi: "La transizione energetica al centro del Piano strategico CDP" ... "Cassa Depositi e Prestiti in prima linea per la promozione della sicurezza del sistema energetico nazionale" Cassa Depositi e Prestiti coglie la sfida dell'Unione Europea, zero emissioni di gas ... West Ham - Newcastle, Premier League: probabili formazioni, pronostici ... infatti, il West Ham ha incassato un solo gol tra Aston Villa, Southampton e la doppia sfida di ...degli Hammers resta ad ogni modo deludente e potrebbe essere 'salvata' solo dalla vittoria della ... Lo scooter 100% elettrico made in Italy Fantic Motor e Motori Minarelli non vogliono farsi trovare impreparate all'opportunità che questa sfida ci presenta. Infatti, già dal 2023 il 50% della produzione di veicoli sarà interamente ... ... "Cassa Depositi e Prestiti in prima linea per la promozionesicurezza del sistema energetico nazionale" Cassa Depositi e Prestiti coglie ladell'Unione Europea, zero emissioni di gas ...... infatti, il West Ham ha incassato un solo gol tra Aston Villa, Southampton e la doppiadi ...degli Hammers resta ad ogni modo deludente e potrebbe essere 'salvata' solo dalla vittoria...Fantic Motor e Motori Minarelli non vogliono farsi trovare impreparate all'opportunità che questaci presenta. Infatti, già dal 2023 il 50%produzione di veicoli sarà interamente ... Storie. La sfida dei missionari della misericordia: abbiamo perso il ... Avvenire Juventus-Inter finisce in rissa: cosa è successo Juventus-Inter finisce in rissa: ecco cosa è successo. Nei minuti di recupero della sfida di Coppa Italia Lukaku segna su calcio di rigore ed esulta portandosi la mano alla bocca per zittire i tifosi ... Identidificati i sei minorenni che si sdraiavano sulla Casilina per sfida AGI - Identificati i sei ragazzi, quattro maschi e due femmine, tutti di età inferiore ai 14 anni, che domenica sera si sono sdraiati lungo la Casilina al centro della strada, per una sorta di sfida ... Juventus-Inter finisce in rissa: ecco cosa è successo. Nei minuti di recupero della sfida di Coppa Italia Lukaku segna su calcio di rigore ed esulta portandosi la mano alla bocca per zittire i tifosi ...AGI - Identificati i sei ragazzi, quattro maschi e due femmine, tutti di età inferiore ai 14 anni, che domenica sera si sono sdraiati lungo la Casilina al centro della strada, per una sorta di sfida ...