La Serie A al fianco dell’Ucraina | la bandiera sarà presente in tutti gli stadi

Nuova iniziativa della Serie A in solidarietà all'Ucraina: la bandiera del paese sarà presente in tutti gli stadi del campionato italiano La Lega Serie A ha dato il via ad una nuova iniziativa a favore della pace in Ucraina. Nel corso di Juve - Inter di ieri sera, una bandiera dell'Ucraina era presente all'Allianz Stadium e questa ... La Fifa e il sottoscritto siamo al fianco di Romelu Lukaku, così come di qualsiasi altro giocatore, allenatore, ufficiale di gara, tifoso o partecipante a una partita di calcio che abbia sofferto di ...

La Lega Serie B in campo al fianco dei bambini autistici Corriere dello Sport

Ismael Bennacer, centrocampista rossonero, si schiera di fianco a Lukaku e chiede, attraverso un messaggio condiviso sui suoi profili social, che la Serie A faccia qualcosa per rimediare ad un ...Inter con Lukaku contro il razzismo: "Compatti al tuo fianco, forza Rom siamo con te". Juventus pronta a "individuare i responsabili di gesti e urla razzisti" ...