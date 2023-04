La Russia: 'Siamo ora in una fase di acceso conflitto con gli Stati Uniti' (Di mercoledì 5 aprile 2023) La guerra diplomatica tra Mosca e Washington va avanti: "Siamo ora in una fase di acceso conflitto con gli Stati Uniti". Lo ha detto il viceministro degli Esteri Sergei Ryabkov alla radio Sputnik, ... Leggi su globalist (Di mercoledì 5 aprile 2023) La guerra diplomatica tra Mosca e Washington va avanti: "ora in unadicon gli". Lo ha detto il viceministro degli Esteri Sergei Ryabkov alla radio Sputnik, ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ladyonorato : In #Ucraina la guerra continua e si continua a morire grazie alle armi fornite dagli alleati NATO. Siamo sempre più… - Agenzia_Ansa : Russia e Stati Uniti sono entrati in una fase di 'conflitto caldo', ha detto il vice ministro degli Esteri russo Se… - 57Davide : RT @ilriformista: Le parole di @matteorenzi, direttore Riformista: 'Libertà informazione? Ho sempre fatto sentire la mia voce sia come memb… - gps72 : RT @ilriformista: Le parole di @matteorenzi, direttore Riformista: 'Libertà informazione? Ho sempre fatto sentire la mia voce sia come memb… - Yogaolic : RT @Agenzia_Ansa: Russia e Stati Uniti sono entrati in una fase di 'conflitto caldo', ha detto il vice ministro degli Esteri russo Sergei R… -