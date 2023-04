La Russa su via Rasella? Una sgrammaticatura costituzionale: dovrebbe dimettersi (Di mercoledì 5 aprile 2023) di Francesco Schettino Com’è noto, l’avvocato Ignazio la Russa è stato eletto presidente del Senato, ma la maggioranza del voti favorevoli non ne abilita la capacità di sostenere il ruolo. A provare l’esatto contrario è sopraggiunto il suo improvvido commento dell’attentato di via Rasella a Roma del 23 marzo 1944 seguito dall’eccidio delle Fosse Ardeatine che rappresentano una ferita che ogni anno, nella triste ricorrenza, si rinnova. E’ accaduto che l’avvocato La Russa, parlando dei militari di via Rasella, non ha trovato di meglio che presentarli come “una banda di musicisti semi pensionati”. La frase ha suscitato aspre critiche per sedare le quali l’avvocato La Russa – dopo qualche giorno – si è scusato con quanti si fossero ritenuti offesi. E’ intervenuta, da ultimo, anche la premier Meloni, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 5 aprile 2023) di Francesco Schettino Com’è noto, l’avvocato Ignazio laè stato eletto presidente del Senato, ma la maggioranza del voti favorevoli non ne abilita la capacità di sostenere il ruolo. A provare l’esatto contrario è sopraggiunto il suo improvvido commento dell’attentato di viaa Roma del 23 marzo 1944 seguito dall’eccidio delle Fosse Ardeatine che rappresentano una ferita che ogni anno, nella triste ricorrenza, si rinnova. E’ accaduto che l’avvocato La, parlando dei militari di via, non ha trovato di meglio che presentarli come “una banda di musicisti semi pensionati”. La frase ha suscitato aspre critiche per sedare le quali l’avvocato La– dopo qualche giorno – si è scusato con quanti si fossero ritenuti offesi. E’ intervenuta, da ultimo, anche la premier Meloni, ...

