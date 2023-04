La riforma del codice degli appalti responsabilizza gli amministratori pubblici (Di mercoledì 5 aprile 2023) Dal primo luglio gli affidamenti di lavori e servizi pubblici saranno regolati dal nuovo codice degli appalti. Il legislatore infatti – forse per non smentire le dichiarazioni del governo – ha previsto che la nuova legge – D. Lgs 32 marzo 2023 n.36 – entri in vigore il primo aprile ma che la sua efficacia sia sospesa sino al primo luglio 2023. Il nuovo codice rimette mani all’ultima riforma attuata nel 2016 dal governo Renzi al fine di semplificare e accelerare la realizzazione delle opere pubbliche. Intervento importante per poter sfruttare appieno le opportunità che derivano dai fondi Piano nazionale di ripresa e resilienza. L’impianto normativo è in larga parte equivalente al testo licenziato dal Consiglio di Stato, organo sicuramente deputato a soppesare gli obiettivi di tutela ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 5 aprile 2023) Dal primo luglio gli affidamenti di lavori e servizisaranno regolati dal nuovo. Il legislatore infatti – forse per non smentire le dichiarazioni del governo – ha previsto che la nuova legge – D. Lgs 32 marzo 2023 n.36 – entri in vigore il primo aprile ma che la sua efficacia sia sospesa sino al primo luglio 2023. Il nuovorimette mani all’ultimaattuata nel 2016 dal governo Renzi al fine di semplificare e accelerare la realizzazione delle opere pubbliche. Intervento importante per poter sfruttare appieno le opportunità che derivano dai fondi Piano nazionale di ripresa e resilienza. L’impianto normativo è in larga parte equivalente al testo licenziato dal Consiglio di Stato, organo sicuramente deputato a soppesare gli obiettivi di tutela ...

