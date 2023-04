La Regione striglia la Provincia di Benevento e l’Ente d’Ambito | “Serve subito un accordo sui rifiuti”

(Di mercoledì 5 aprile 2023) Tempo di lettura: 3 minutiIl Direttore Generale del CiclodellaCampania Antonello Barretta con una sua nota ha invitatodied Entea raccordarsi nei tempi e nei modi necessari «affinché non si determinino ulteriori ritardi e condizioni di criticità tali da compromettere il corretto svolgimento della gestione del ciclo deinell’Atoe, di conseguenza, riflessi sull’intero ciclo deiregionale». Il direttore Barretta raccomanda «ogni consentita sollecitudine» in questa attività condivisa anche perché ricorda che la Corte di Giustizia Europea ha condannato laCampania (dunque i contribuenti) ad una multa salatissima pari a 20 milioni di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ivl24_it : Sanità, Fratelli d’Italia striglia Bardi e Fanelli: “Dgr tra sanità privata e Regione non rispettata” -

...si lagnava il piccolo malato di un gran dolore e bruciore più infiammazione che dolore alla...di suo figlio condotto per mano dall'angelo rappresenta un ordine nel perenne caos che la, ...... il comandante del nucleo di polizia economica finanziaria della Guardia di Finanza, Claudio Molinari e l'assessore alla sicurezza dellaCampania, Mario Morcone. L'assessore Morcone...... Angela Merkel se ne è andata da sola in auto sulla costa del mar Baltico: ladella sua ... Angela Merkell'Italia. Ma poi se la spassa a Ischia col marito - guarda IL VAGGIO CON LA ...

La Regione striglia la Provincia di Benevento e l'Ente d'Ambito ... anteprima24.it

POTENZA - "A seguito delle proteste dei rappresentanti delle strutture sanitarie private che operano in Regione fornendo un grande supporto per l’abbattimento ...Avellino. Già partite le comunicazioni per il commissariamento di quei Comuni che non hanno ancora approvato il preliminare del Piano urbanistico attuativo. E' la notizia e anche il monito dell'assess ...