La Procura indaga su pressioni degli ultras ai danni del Napoli (Repubblica) (Di mercoledì 5 aprile 2023) La Procura di Napoli vuole approfondire la questione della protesta degli ultras contro il Napoli di De Laurentiis. In particolare, con le sue indagini, il pool coordinato dal Procuratore aggiunto Sergio Amato vuole capire se c'è qualcuno, tra gli ultras, intenzionato ad esercitare pressioni sul Napoli per sfruttare le opportunità generate dallo straordinario campionato che sta disputando la squadra di Spalletti. La Repubblica Napoli, con Dario Del Porto, scrive: "Sui rapporti fra gli ultras e le forze dell'ordine hanno influito negativamente sia i gravi incidenti avvenuti, a gennaio, su un autogrill dell'Autosole, all'altezza di Badia al Pino, dove si scontrarono tifosi del ...

