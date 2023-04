La Pro Loco di Pulsano racconta i Riti della Settimana Santa (Di mercoledì 5 aprile 2023) I Riti della Settimana Santa a Pulsano fanno ormai parte della storia propria di questa cittadina meravigliosa a due passi dal cristallino mar jonio e porta del Salento.Sono ormai quasi giunti alla 340^ edizione documentata di questo antichissimo e affascinante rito religioso che nel tempo è mutato nell’estetica ma non nella sostanza. Nel 1834, infatti, le antiche statue in legno vennero sostituite perché deteriorate dal tempo e dal cattivo stato di conservazione. Le prime quattro statue in legno che possiamo ammirare oggi sono opera dello scultore Giuseppe Greco di Ostuni, realizzate in legno policromo, con occhi in cristallo e della grandezza del soggetto di 1,60 cm.Alcuni particolari inerenti questa tradizione atavica ma sempre attuale sono riscontrabili tra i ... Leggi su tarantinitime (Di mercoledì 5 aprile 2023) Ifanno ormai partestoria propria di questa cittadina meravigliosa a due passi dal cristallino mar jonio e porta del Salento.Sono ormai quasi giunti alla 340^ edizione documentata di questo antichissimo e affascinante rito religioso che nel tempo è mutato nell’estetica ma non nella sostanza. Nel 1834, infatti, le antiche statue in legno vennero sostituite perché deteriorate dal tempo e dal cattivo stato di conservazione. Le prime quattro statue in legno che possiamo ammirare oggi sono opera dello scultore Giuseppe Greco di Ostuni, realizzate in legno policromo, con occhi in cristallo egrandezza del soggetto di 1,60 cm.Alcuni particolari inerenti questa tradizione atavica ma sempre attuale sono riscontrabili tra i ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitinterno : La Pro Loco di Pulsano racconta i Riti della Settimana Santa - lagenda70889069 : Con la Pro Loco di Villar Dora a giugno in gita a Gardaland PIEMONTE, Primo Piano, #gardaland, gita, Villardora… - frollyno : Ora vado sul sito della pro loco del mio paese con emozione - fpregnolato83 : RT @AntonioDePoli: ?? In diretta dal #Senato la Cerimonia di consegna del marchio 'Sagra di Qualità' a 18 eventi organizzati dalle Pro Loco… - valtop3 : RT @PLocoFVGEventi: Alla scoperta di luoghi meravigliosi nelle Dolomiti friulane: a #Barcis la Pro Loco propone per il weekend pasquale il… -