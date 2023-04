(Di mercoledì 5 aprile 2023) Il racconto deldi casa diHannaoui: "Laera in unin camera mia. I bambini potevano aprirla e portarla via ma ad aprirlo deve essere stato qualcun altro"

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... angiuoniluigi : RT @Corriere: Rkia, morta con un proiettile in testa. Il vicino: «La pistola era in un cassetto che un bambino non poteva aprire» https://t… - Bianca34874951 : RT @Corriere: Rkia, morta con un proiettile in testa. Il vicino: «La pistola era in un cassetto che un bambino non poteva aprire» https://t… - corriereveneto : Rkia, il racconto del vicino: «La pistola era in un cassetto che non poteva aprire un bambino» - infoitinterno : Rkia, il racconto del vicino: «La pistola era in un cassetto che non poteva aprire un bambino» - Corriere : Rkia, morta con un proiettile in testa. Il vicino: «La pistola era in un cassetto che un bambino non poteva aprire» -

... sono stati trovati undici proiettili 9 21 nascosti in una busta riposta in undella ... è stata trovata una moto Honda Sh150, rubata, nel cui sotto sella era nascosta una, priva di ......è stata trovata in possesso di undici proiettili 9 21 occultati in una busta riposta in un... una moto Honda Sh150, rubata , nel cui sottosella era nascosta una, priva di matricola, ...In casa, all'interno di undi un comò ed avvolta con un panno, è stata rinvenuta unacal. 8 abusivamente detenuta e mai registrata nelle banche dati. Sia l'arma che il denaro che lo ...

"La pistola in un cassetto, ma i bimbi...". I dubbi del vicino di Rkia ilGiornale.it

Dettagli importanti. «La pistola era in sicurezza in camera mia, nel cassetto del comodino. Era lì ma poi io non ho più guardato: sono passati i giorni, ed ecco che sono arrivati i carabinieri, hanno ...L’arma del vicino impugnata per gioco: «Il papà non sospettava nulla: se poi verrà fuori che ha mentito l’avrà fatto solo per coprire i suoi bambini» ...