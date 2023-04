La Pasqua? La domanda da non fargli | così Mauro Corona gela la Berlinguer

(Di mercoledì 5 aprile 2023) Come festeggeràla, tra pochi giorni? Lada non fare. Lo scopre a sue spese anche Bianca, che a Cartabianca su Rai 3 ospita come da tradizione il burbero scrittore, montanaro ed "eremita" per la sua consueta copertina. Spaziando dall'attualità politica alla cronaca, passando per riflessioni esistenziali sul senso ultimo della vita,parla anche di Donald Trump, il caso del giorno. L'ex presidente americano è formalmente finito in stato di arresto in tribunale a Manhattan con l'accusa, tra i 34 capi di imputazione a suo carico, di aver pagato l'attrice a luci rosse Stormy Daniels per tacere sulla loro relazione extraconiugale e non compromettere la campagna elettorale per le presidenziali del 2016, poi vinte contro la democratica e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mfoolsjam : E per festeggiare la Santa Pasqua si è fottuto uno degli switch principali nel centro stella ?? (Rispondendo alla… - faxfax2018 : RT @editoreruggeri: Il Venerdì Santo è il giorno della domanda oggi rifiutata: “Esiste un Aldilà?” Siamo paurosi, manchiamo di prospettive,… - publio71 : RT @editoreruggeri: Il Venerdì Santo è il giorno della domanda oggi rifiutata: “Esiste un Aldilà?” Siamo paurosi, manchiamo di prospettive,… - Fabushka : RT @editoreruggeri: Il Venerdì Santo è il giorno della domanda oggi rifiutata: “Esiste un Aldilà?” Siamo paurosi, manchiamo di prospettive,… - editoreruggeri : Il Venerdì Santo è il giorno della domanda oggi rifiutata: “Esiste un Aldilà?” Siamo paurosi, manchiamo di prospett… -

Il caro - vacanze comincia con i viaggi di: per una famiglia serviranno mediamente 480 euro in più. Ma a far aumentare i prezzi è anche la legge dellae dell'offerta, perché quest'anno ...Altro che Lazzaro! Mia madre è mancata ii 22/11/2021 ma prima che la situazione degenerasse, mia sorella ed io avevamo richiesto all'INPS la famosa 'di accompagnamento', ottenendo la visita ...Il timore è che i prezzi dei biglietti vengano aumentati non solo per effetto della maggiore, ma come conseguenza di una pratica speculativa che approfitta dello stato di necessità di quei ...

Vacanze di Pasqua, Palermo nella top 10 delle mete italiane scelte dai viaggiatori PalermoToday

Vi aspettiamo sul canale Twitch di Everyeye a partire dalle 16:00 di oggi pomeriggio, mercoledì 5 aprile, per l'ultimo appuntamento con Domande e Risposte prima delle festività di Pasqua. Vi invitiamo ...Prezzi alle stelle nella Napoli presa d’assalto dai turisti. «Non si trova un buco» in città, e il turismo a basso costo di Partenope si sta trasformando in un ricordo ...