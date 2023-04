La parabola dell' ideologia cooperativista 

Leggi su agi

(Di mercoledì 5 aprile 2023) AGI - “La coop sei tu”, lo slogan che tutti conoscono incarna esattamente lo spiritoa società cooperativa: quello di una società partecipata dalle singole persone e quindi di un cliente non più solo consumatore ma anche, in qualche modo, partee scelte decisionali'azienda. E di questo la Coop, uno dei marchi più noti e apprezzatia grande distribuzione, ne ha sempre fatto un vanto e un marchio distintivo. A comporre la galassia di Coop Italia sono più di un centinaio di cooperative presenti in 18 regioni, 90 province e 995 comuni. Le radicia Coop Italia affondano agli albori'unità d'Italia, nel 1854, quando viene aperto a Torino il primo “Magazzino di previdenza”, un negozio che acquistava merci all'ingrosso per poi rivenderle ai soci a prezzo di costo. Ma ...