La nuova corsa all’oro: le quotazioni sopra i 2mila dollari l’oncia. Cosa c’è dietro i rialzi e cosa dicono gli esperti (Di mercoledì 5 aprile 2023) Le turbolenze del mercato hanno l’oro in bocca. Su di esso si sono infatti riversati gli investitori ieri, martedì 4 aprile, dopo una serie di annunci, spingendo al rialzo le quotazioni dell’oro spot per lo 0,14%. Il prezzo ha ormai superato la soglia dei 2mila dollari l’oncia. Mentre si addensano le preoccupazioni sul futuro delle grandi banche, il settore sembra prosperare, toccando livelli che non si vedevano dal febbraio 2022. Il prezzo spot dell’oro è salito fino a 2023.35 dollari l’oncia durante le prime ore di negoziazioni, per poi chiudere la giornata leggermente al ribasso, a circa 2.020 dollari Usa. Mentre l’argento ha chiuso a 25 dollari l’oncia, salendo di circa un dollaro in un giorno. Le ... Leggi su open.online (Di mercoledì 5 aprile 2023) Le turbolenze del mercato hanno l’oro in bocca. Su di esso si sono infatti riversati gli investitori ieri, martedì 4 aprile, dopo una serie di annunci, spingendo al rialzo ledell’oro spot per lo 0,14%. Il prezzo ha ormai superato la soglia dei. Mentre si addensano le preoccupazioni sul futuro delle grandi banche, il settore sembra prosperare, toccando livelli che non si vedevano dal febbraio 2022. Il prezzo spot dell’oro è salito fino a 2023.35durante le prime ore di negoziazioni, per poi chiudere la giornata leggermente al ribasso, a circa 2.020Usa. Mentre l’argento ha chiuso a 25, salendo di circa un dollaro in un giorno. Le ...

