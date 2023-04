“La notizia più bella” UeD | la scoperta boom dopo la scelta di Lavinia Mauro

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 5 aprile 2023) A Uomini e Donne è andata in onda ladinella giornata di martedì 4 aprile. I telespettatori hanno assistito al fidanzamento tra la tronista e Alessio Corvino, che è stato preferito all’altro Alessio, che di cognome fa Campoli. E poche orequesto evento, è stata fatta unaeccezionale che avrà entusiasmato non solo la ragazza ma anche la stessa Maria De Filippi. Comunque è stata presa anche una decisione strappalacrime sulla non, praticamente storica. Nonostante a Uomini e Donne ladinon sia ricaduta su Alessio Campoli, ha deciso ugualmente di ballare con lui in studio. Una sorta di addio gentile al corteggiatore, che per mesi ha sperato di diventare il suo fidanzato ma ...