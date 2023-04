La mossa di Ilary: no al mantenimento, ecco cosa ha chiesto a Totti (Di mercoledì 5 aprile 2023) Ilary Blasi non vuole essere mantenuta dall’ex marito. La conduttrice di Mediaset, nella causa di separazione da Francesco Totti, non... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 5 aprile 2023)Blasi non vuole essere mantenuta dall’ex marito. La conduttrice di Mediaset, nella causa di separazione da Francesco, non...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CaffeFou : 'Non vuole gli alimenti, ma...'. La mossa di Ilary nel divorzio con Totti #totti #ilaryblasi #gossip #5marzo… - ilgiornale : La battaglia legale tra Totti e Ilary entra nel vivo: la conduttrice non vuole gli alimenti dall'ex marito ma è sco… - infoitcultura : Totti-Ilary, mossa della Blasi: non chiede il mantenimento - infoitcultura : La mossa a sorpresa di Ilary: “Dal signor Totti non voglio l’assegno di mantenimento” - infoitcultura : Mossa di Ilary: non chiede il mantenimento a Totti -