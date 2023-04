Vai agli ultimi Twett sull'argomento... QuotidianPost : Mihajlovic, crollo della moglie Arianna: l’affetto dei fans - msn_italia : Mihajlovic, la moglie Arianna ha un crollo: 'Non riesco a comprendere' - DonnaGlamour : Mihajlovic, la moglie Arianna crolla: il messaggio struggente - zazoomblog : “Sta male…”. Sinisa Mihajlovi? il dolore della moglie Arianna. I fan si stringono tutti attorno a lei - #male…”.… -

E così sta accadendo, purtroppo, ad Arianna, ladell'ex - calciatore e allenatore serbo, scomparso il 16 Dicembre scorso per una grave forma di leucemia. Diagnosticata a Sinisa nel ...Arianna Rapaccioni,di Sinisa Mihajlovi, ha voluto ricordare il marito tramite una foto e una frase commoventi. Sinisaè venuto a mancare lo scorso 16 dicembre 2022 dopo una lunga malattia che gli era ...Al suo fianco, c'era ovviamente laArianna Rapaccioni Mihajlovi . Da quel tragico giorno, la ... I messaggi di supporto e affetto per AriannaQueste parole hanno colpito profondamente ...

La moglie di Mihajlovic: “Un cuore che ha perso, sa di cosa è stato privato. Un cuore che cerca…” Golssip

"Un cuore che cerca sente bene che qualcosa gli manca; ma un cuore che ha perduto sa di cosa è stato privato", il commento di Arianna, per la quale non sono mancati i messaggi d'affetto e di vicinanza ...Sinisa Mihajlovic è deceduto lo scorso Dicembre a soli 53 anni. L'uomo era affetto da una grave forma di leucemia che, nonostante le cure, non è riuscito ...