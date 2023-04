La mobilitazione dei sindacati contro il governo: a maggio ci saranno tre manifestazioni (Di mercoledì 5 aprile 2023) Come previsto, non sarà sciopero ma mobilitazione. Almeno per ora. Cgil, Cisl e Uil hanno annunciato i dettagli della «mobilitazione unitaria» nei mesi di aprile e maggio, con una campagna di assemblee nei luoghi di lavoro e nei territori. E tre le manifestazioni previste a Nord, Centro e Sud: a Bologna il 6 maggio, a Milano il 13 maggio e a Napoli il 20 maggio. La mobilitazione, sottolineano le sigle sindacali, «intende sostenere le richieste unitarie avanzate da Cgil, Cisl e Uil e dalle categorie nei confronti del governo e del sistema delle imprese al fine di ottenere un cambiamento delle politiche industriali, economiche, sociali e occupazionali, e concreti risultati» sui diversi temi, dalla sicurezza sul lavoro alle pensioni, dal ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 5 aprile 2023) Come previsto, non sarà sciopero ma. Almeno per ora. Cgil, Cisl e Uil hanno annunciato i dettagli della «unitaria» nei mesi di aprile e, con una campagna di assemblee nei luoghi di lavoro e nei territori. E tre lepreviste a Nord, Centro e Sud: a Bologna il 6, a Milano il 13e a Napoli il 20. La, sottolineano le sigle sindacali, «intende sostenere le richieste unitarie avanzate da Cgil, Cisl e Uil e dalle categorie nei confronti dele del sistema delle imprese al fine di ottenere un cambiamento delle politiche industriali, economiche, sociali e occupazionali, e concreti risultati» sui diversi temi, dalla sicurezza sul lavoro alle pensioni, dal ...

