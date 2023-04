La legge della Lega contro gli ambientalisti arriva in Senato. “E meno male che Meloni aveva detto che avrebbe ascoltato i giovani” (Di mercoledì 5 aprile 2023) Pene più severe e l’introduzione del nuovo reato di danneggiamento di beni culturali e artistici. Oltre all’arresto facoltativo in flagranza anche per i crimini di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici. È questo il contenuto del disegno di legge della Lega, in esame al Senato, e che sembra essere dedicato a punire le azioni di disobbedienza non violenta degli ambientalisti, in particolare di quelli di Ultima Generazione. “È un atto intimidatorio per zittire una voce scomoda, che rinfaccia le responsabilità sull’inazione climatica – afferma Carlotta Muston, attivista del movimento – Sono indignata, questo non è un servizio alla comunità“. Per il gruppo il governo e il parlamento dovrebbero concentrarsi su provvedimenti per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 5 aprile 2023) Pene più severe e l’introduzione del nuovo reato di danneggiamento di beni culturali e artistici. Oltre all’arresto facoltativo in flagranza anche per i crimini di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici. È questo il contenuto del disegno di, in esame al, e che sembra essere dedicato a punire le azioni di disobbedienza non violenta degli, in particolare di quelli di Ultima Generazione. “È un atto intimidatorio per zittire una voce scomoda, che rinfaccia le responsabilità sull’inazione climatica – afferma Carlotta Muston, attivista del movimento – Sono indignata, questo non è un servizio alla comunità“. Per il gruppo il governo e il parlamento dovrebbero concentrarsi su provvedimenti per ...

