La Lega di Salvini battuta in Friuli: il delirio totale di Massimo Giannini | Guarda (Di mercoledì 5 aprile 2023) Non si smette mai di imparare. Eravamo tutti convinti chele elezioni amministrative in Friuli Venezia Giulia fossero finite con il trionfo del centrodestra, che ha confermato il presidente uscente, il leghista Massimiliano Fedriga, con il 64,2% dei consensi e la disfatta dell'asse Pd-M5S-Sinitra-Verdi, il cui candidato si è fermato al 28,5, quasi 36 punti percentuali sotto. Per gli appassionati, ricordiamo che la Lega è risultato il partito più votato (19%), seguito da Fdi (18,1) e lista Fedriga Presidente (17,7). Solo quarto il Pd con il 16,6% mentre i grillini si sono fermati al 2,4, sotto gli autonomisti di sinistra (6,3), i no vax (4) e perfino la strana coppia Calenda-Renzi (2,7). Questo ci era sembrato di capire dalla semplice lettura dei dati, senza aggiungerci del nostro. Poi abbiamo letto La Stampa, lo storico quotidiano della borghesia ...

