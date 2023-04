La Juventus potrebbe avere altri 25 punti di penalizzazione

(Di mercoledì 5 aprile 2023) In Serie A continua il caos legato alle penalizzazioni inflitte alla. La squadra bianconera è stata travolta da un sonoro -15dilegato al “caso plusvalenze“. L’edizione odierna di Libero pubblica un’indiscrezione che riguarda i casi giudiziari della Vecchia Signora. Secondo quanto detto da Libero, in FIGC starebbe circolando la voce che L'articolo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : Cori ed espressioni razziste nei confronti di #Lukaku nel finale di #JuventusInter. La Procura Federale potrebbe ap… - capuanogio : Vaciago su #Tuttosport: al via un procedimento che potrebbe arrivare a conclusione tra tre anni e nel frattempo la… - ZZiliani : Detto en passant, persino il principio-base dell'afflittività della pena potrebbe rivelarsi superfluo: i reati comm… - GenteLaziale : RT @radiosei: ‘QUELLI CHE…’ – Moretti: “Contro la Juve partita complicata. Il Coni potrebbe restituire i 15 punti di - sportli26181512 : #Governance #Notizie Juve, le udienze si incrociano: rischio caos in Serie A: Se i tifosi sono normalmente abituati… -

... adesso è ridotto al lumicino e ci sono solamente, Barcellona e Real Madrid dentro. E ... Pugno duro della UEFA: la Juve rischia per questi motivi Ma se la Juve, come detto, sisalvare ...La rissa che si è scatenata al termine di- Inter di Coppa Italiafar scaturire una serie di provvedimenti da parte del giudice sportivo, che si esprimerà giovedì eanche richiedere un supplemento d'indagine. Ma in ...... 'Con il Napoli serve il 110%, un golsbloccarci' Sport [ 05/04/2023 ] Colombo, dal mito ... 18.30 COLOMBO PASSERI " COSTANZO IV: MARIANI VAR: MAZZOLENI AVAR: ABBATTISTA LAZIO "h. 20.

Juventus, senza coppe Perin può diventare il portiere titolare Sportitalia

Vlahovic, il prezzo si abbassa Anche la Juventus si concentra sulla progettualitá del futuro che potrebbe vedere Dusan Vlahovic lontano da Torino. Anche nel match di ieri sera l’attaccante non é ...Pochi personaggi presenti sugli spalti non possono rovinare lo spettacolo del calcio e non ... fuori i razzisti e i loro insulti dagli stadi”. La Juventus da parte sua ha assicurato che sta ...