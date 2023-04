La Juventus che patteggia mette Agnelli contro Elkann | aria tossica in famiglia

(Di mercoledì 5 aprile 2023) La nuova dirigenza dellasta cercando una soluzione morbida e diplomatica per uscire dallo tsunami che ha colpito il club. Come scrive...

Commenta per primo La nuova dirigenza dellasta cercando una soluzione morbida e diplomatica per uscire dallo tsunamiha colpito il club . Come scrive Tony Damascelli su ilgiornale.it , il presidente Ferrero e l'amministratore ...La campagna 'Keep Racism Out' e l`accordo siglato due settimane fa con UNAR sono passi concreti di impegno in questa battaglia, lunga e incessante,porterà al risultato fissato senza indugi: ...L'Inter ha pubblicato un comunicato ufficiale, prendendo posizione sui cori razzisti effettuati dai tifosi dellae indirizzati a Lukaku, nel corso della semifinale d'andata di Coppa Italia. Il centravanti nerazzurro, autore del gol del pareggio su calcio di rigore, è stato poi espulso dall'arbitro Massa,...

Per essere uno che non segna dal 17 gennaio in Supercoppa potrebbe anche metterci un po’ più rabbia al tiro. Però tiene legata una squadra che tende ad allungarsi e lavora palloni preziosi, come ...Passa alla Juventus con la dote di capocannoniere della stagione ... Da tifoso sfegatato dell’Inter, fece in modo che quel locale diventasse un covo nerazzurro”. Poi c’era l’Assassino di proprietà di ...