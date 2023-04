La guerra in Ucraina e l’appoggio a Putin: i veri obiettivi del viaggio di Macron in Cina (Di mercoledì 5 aprile 2023) Il viaggio del presidente francese Emmanuel Macron in Cina ha un obiettivo: far capire che la Francia e l’Unione europea vogliono mantenere un canale diretto e collaborativo con Pechino, evitando di essere considerati troppo aderenti alla linea Usa. L’idea si è palesata soprattutto con l’ultimo Consiglio europeo, quando diversi leader Ue, tra cui appunto Macron InsideOver. Leggi su it.insideover (Di mercoledì 5 aprile 2023) Ildel presidente francese Emmanuelinha un obiettivo: far capire che la Francia e l’Unione europea vogliono mantenere un canale diretto e collaborativo con Pechino, evitando di essere considerati troppo aderenti alla linea Usa. L’idea si è palesata soprattutto con l’ultimo Consiglio europeo, quando diversi leader Ue, tra cui appuntoInsideOver.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ladyonorato : In #Ucraina la guerra continua e si continua a morire grazie alle armi fornite dagli alleati NATO. Siamo sempre più… - Piu_Europa : Benvenuta Finlandia nella Nato! “È una settimana storica. Accogliamo Helsinki, la Finlandia sarà più sicura e la N… - MarcoFattorini : L’attentato al bar di San Pietroburgo ha molti lati oscuri. Ma le autorità russe hanno già chiuso il caso in 24 ore… - MarceVann : RT @AgainCarlakak: NON AVETE FATTO I CONTI CON ORBAN ?????? Messaggio di Orban alla NATO (tramite il suo Ministro degli Esteri): 'L'Ungheria… - CostiMaurizio : @Justinghiandone @MrRothbard È una domanda tendenziosa, NON ESISTE nazione al mondo che non abbia combattuto almeno… -