La Guardia costiera tunisina fa da blocco. Dall'inizio dell'anno oltre 10mila fermi (Di mercoledì 5 aprile 2023) Il Viminale assicura: "Senza questa attività di prevenzione avremmo avuto il doppio di arrivi". E annuncia il viaggio a Tunisi a fine aprile Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 5 aprile 2023) Il Viminale assicura: "Senza questa attività di prevenzione avremmo avuto il doppio di arrivi". E annuncia il viaggio a Tunisi a fine aprile

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Un capriolo finisce nel canale Burlamacca di Viareggio ed è stato tratto in salvo dalle guardie ecozoofile insieme… - SeaWatchItaly : La cosiddetta guardia costiera libica spara verso un gommone di persone in fuga. Senza le navi delle Ong in mare e… - welikeduel : 'Chiamano l'Italia perché l'Italia risponde, gli altri no. Il mare non è un buco nero, è un luogo dove le forze ist… - Mario48440912 : RT @gabrillasarti2: Costretta ? Più che prassi è ricatto , sono clandestini senza visto d' ingresso , chiunque va a prendererli è reo d' im… - Mario48440912 : RT @gabrillasarti2: Obbligo di soccorso in mare è solo x l' Italia ? Clandestini , si mettono in pericolo da soli per ricattarci , il #Bloc… -