La giornalista Beccaria: "La Strage di Bologna all'interno della strategia della tensione" (Di mercoledì 5 aprile 2023) AGI - "Queste motivazioni sono vastissime e molto approfondite perché rivelano un contesto storico che si aggiunge a quello già delineato nella sentenza Leoni nel processo Cavallini, che consente finalmente di inquadrare la storia della Strage alla stazione di Bologna nel periodo della strategia della tensione". Antonella Beccaria, scrittrice e giornalista, esperta dell'eversione stragista, analizza così le motivazioni della sentenza con cui i giudici della Corte di assise di Bologna hanno condannato all'ergastolo Paolo Bellini per la Strage del 2 agosto 1980 che fece 85 morti e oltre ... Leggi su agi (Di mercoledì 5 aprile 2023) AGI - "Queste motivazioni sono vastissime e molto approfondite perché rivelano un contesto storico che si aggiunge a quello già delineato nella sentenza Leoni nel processo Cavallini, che consente finalmente di inquadrare la storiaalla stazione dinel periodo". Antonella, scrittrice e, esperta dell'eversione stragista, analizza così le motivazionisentenza con cui i giudiciCorte di assise dihanno condannato all'ergastolo Paolo Bellini per ladel 2 agosto 1980 che fece 85 morti e oltre ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sulsitodisimone : La giornalista Beccaria: 'La Strage di Bologna all'interno della strategia della tensione' - Agenzia_Italia : Le motivazioni della sentenza con cui i giudici della Corte di Assise di Bologna hanno condannato all'ergastolo Pao… - FraCortucci : @MarikaSurace @marco_beccaria Probabilmente è un video montato, non credo che ci sia una giornalista in carne ed ossa con lei - MarikaSurace : @marco_beccaria È invero un livello irraggiungibile, io avrei voluto l'inquadratura della faccia della giornalista però - derivazione750 : @QRepubblica @PieroSansonetti Sei un pirla i bambini con le madri -ladre sono 26 in tutta Italia basterebbe un albe… -