La foto di questo anziano che sarebbe stato malmenato dalla polizia francese non è reale: è stata realizzata con l'intelligenza artificiale (Di mercoledì 5 aprile 2023) Le proteste contro la riforma delle pensioni in Francia continuano ad alimentare la disinformazione sul web. Alla reale brutalità delle manifestazioni che hanno invaso la nazione si aggiunge infatti la fantasia di diversi post volti a dimostrare la spietata repressione del governo. Una narrazione che adesso può avvalersi anche del supporto di alcune immagini, grazie all'avvento dell'intelligenza artificiale. Per chi ha fretta: Ha fatto discutere sui social l'immagine di un anziano signore che sarebbe stato malmenato dalla polizia francese nel corso delle proteste per la recente riforma delle pensioni. In realtà l'immagine è stata generata con l'intelligenza

