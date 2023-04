La formazione professionale: strumento fondamentale per accelerare il processo di occupazione giovanile (Di mercoledì 5 aprile 2023) (Adnkronos) - Roma, 05 aprile 2023, si è svolta ieri, presso la Sala Caduti di Nassirya al Senato, la conferenza "La formazione e le nuove opportunità professionali a supporto dell'occupazione giovanile". La conferenza nata su iniziativa della Sen. Elena Murelli, ha avuto l'obiettivo di analizzare le attuali sfide del mercato del lavoro per i giovani, presentando le nuove opportunità che la formazione professionale può offrire per supportare l'occupazione. Molti gli interventi dei relatori che si sono alternati sul tavolo del Senato e che hanno portato la propria esperienza cercando di suggerire le best practices per agevolare i giovani a trovare la propria identità professionale e a collocarsi più velocemente in un mercato che ha bisogno di risorse sempre più ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 5 aprile 2023) (Adnkronos) - Roma, 05 aprile 2023, si è svolta ieri, presso la Sala Caduti di Nassirya al Senato, la conferenza "Lae le nuove opportunità professionali a supporto dell'". La conferenza nata su iniziativa della Sen. Elena Murelli, ha avuto l'obiettivo di analizzare le attuali sfide del mercato del lavoro per i giovani, presentando le nuove opportunità che lapuò offrire per supportare l'. Molti gli interventi dei relatori che si sono alternati sul tavolo del Senato e che hanno portato la propria esperienza cercando di suggerire le best practices per agevolare i giovani a trovare la propria identitàe a collocarsi più velocemente in un mercato che ha bisogno di risorse sempre più ...

