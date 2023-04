La formazione obbligatoria sul rischio nei laboratori di chimica e biologia delle scuole secondarie: in allegato il progetto di formazione generale e specifica (Di mercoledì 5 aprile 2023) Il D.Lgs. 81/2008 impone ai fruitori/lavoratori nei laboratori chimici e biologici una serie di certificazioni attestanti la formazione in merito a specifici rischi (chimico, biologico, strumentali, etc.). Lo stesso D.Lgs. definisce in modo chiaro quelli che sono i pre-requisiti oltre al corso base (parte generale) necessari affinchè si possa utilizzare un laboratorio. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 5 aprile 2023) Il D.Lgs. 81/2008 impone ai fruitori/lavoratori neichimici e biologici una serie di certificazioni attestanti lain merito a specifici rischi (chimico, biologico, strumentali, etc.). Lo stesso D.Lgs. definisce in modo chiaro quelli che sono i pre-requisiti oltre al corso base (parte) necessari affinchè si possa utilizzare uno. L'articolo .

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... alexandernevs3 : @Amos8125 E sia chiaro che per me la telematica dovrebbe essere pubblica, gratuita o pagata dalle aziende, forse ad… - michele_pinassi : @lastknight Parliamo di neolaureati. Che quindi, in teoria, hanno almeno 3 anni di formazione universitaria alle sp… - brugionni : @CarloCalenda L'evoluzione tecnologica è avvenuta così velocemente che c'è una fetta di popolazione che si potrebbe… - Roc_and_Roll : RT @ilCandido: Al verde e il blu di @skytg24 si parla di cybersecurty dicendo che gli insegnanti dovrebbero formarsi pure su questo. Dicono… - ilCandido : Al verde e il blu di @skytg24 si parla di cybersecurty dicendo che gli insegnanti dovrebbero formarsi pure su quest… -