La Fiorentina mette una seria ipoteca sulla finale di Coppa Italia (Di mercoledì 5 aprile 2023) La Fiorentina di Vincenzo Italiano si conferma sempre più in un grandissimo momento di forma e la finale di Coppa Italia è ad un passo. Dopo il pareggio nel primo match tra Juventus e Inter, si sono affrontati i viola e la Cremonese. La squadra di Ballardini è in grossa difficoltà in Serie A e la retrocessione è sempre più vicina. La Fiorentina, invece, è in netta risalita e si candida ad un ruolo di altissimo livello nel finale di stagione. Il match allo Stadio Giovanni Zini si è concluso sul risultato di 0-2, un punteggio che sembra tranquillizzante in vista della sfida di ritorno al Franchi. La partenza è sprint, si registrano occasioni da una parte e dall'altra. A passare è però la Fiorentina, Cabral anticipa tutti e non sbaglia. I viola sfiorano ...

