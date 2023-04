La Fiorentina ipoteca la finale | 2 - 0 a Cremona con Cabral e Nico Gonzalez

(Di mercoledì 5 aprile 2023) Laladi Coppa Italia (e il viaggio in Arabia Saudita il prossimo gennaio per le Final Four di Supercoppa di Lega) vincendo 2 - 0 allo Zini contro una Cremonese dominata nel ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... serieApallone : La Fiorentina vede la finale ??La #Fiorentina batte in trasferta la #Cremonese nell'andata della #CoppaItalia ed ip… - MatteoDovellini : Non doveva sbagliare approccio e sottovalutare l'avversario. La #Fiorentina passa a Cremona con le reti di Cabral e… - Gazzettino : #coppa italia, la #fiorentina ipoteca la finale: #cremonese battuta 2-0 - leggoit : #CremoneseFiorentina Coppa italia, la #fiorentina ipoteca la finale: #cremonese battuta 2-0 - sportnotizie24 : #CoppaItalia, la #Fiorentina ipoteca la finale: #Cremonese ko 2-0 allo Zini #CremoneseFiorentina -

Lala finale di Coppa Italia (e il viaggio in Arabia Saudita il prossimo gennaio per le Final Four di Supercoppa di Lega) vincendo 2 - 0 allo Zini contro una Cremonese dominata nel ...Stessa melodia anche nel secondo quarto ancora con la #12sugli scudi con i suoi 9 punti realizzati nei dieci minuti giocati. Porcari riesce, comunque, a rimanere in contatto con le ...Domenica alla stessa ora sarà la volta di- Inter, che come il Milan hanno 35 punti in ... le due squadre che grazie agli exploit delle ultime settimane hanno già messo una seria...

Coppa Italia: la Fiorentina ipoteca la finale vincendo 2- in trasferta a ... Farodiroma

La Fiorentina batte 2-0 la Cremonese nella semifinale d’andata di Coppa Italia. Decidono il risultato finale i gol di Cabral e Gonzalez che permettono ai viola di espugnare lo Zini e di avere a ...La seconda semifinale di andata di Coppa Italia tra Fiorentina e la sorpresa Cremonese termina 2-0 per i toscani. Gli uomini di Ballardini arrivavano a questo appuntamento dopo aver eliminato Napoli e ...